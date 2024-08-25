Украинские войска потеряли за сутки до 300 человек в Курской области

В Курской области ВСУ потеряли за прошедшие сутки до 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Поражения живой силы и техники получили 22-я и 61-я механизированные, 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, первая бригада нацгвардии и 1004-я бригада охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.

Кроме того, российские военные нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в граничащей с Курской Сумской области Украины.

Всего с 6 августа украинские войска потеряли на курском направлении более 5,8 тыс. человек и 790 единиц различной техники, от станций радиоэлектронной борьбы до танков.

По данным Минобороны РФ, от оперштабов Белгородской и Курской областей в оперативную группу координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья поступили 37 вопросов. Из 29 курских вопросов решены 17, новые поступившие — «в работе». В том числе, в регионе поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Также решены все восемь белгородских вопросов.

Ранее на этой неделе стало известно о создании российских группировок войск «Белгород» и «Курск».

Александр Прытков

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