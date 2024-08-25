Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При крушении судна у берегов Йемена погибли 13 мигрантов, еще 14 пропали

Международная организация по миграции (IOM) при ООН сообщила, что при затоплении лодки с мигрантами у берегов Йемена погибли не менее 13 человек. Еще как минимум 14 беженцев пропали без вести.

«Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб»,— говорится в сообщении на сайте IOM.

Организация напомнила, что миграционный путь между африканскими странами и Йеменом остается одним из наиболее опасных в мире. При этом беженцы продолжают проходить по этому маршруту. По данным IOM за 2023 год, в Йемен из Африки прибыли 97 тыс. мигрантов.

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена 20 августа. На судне находились 25 жителей Джибути.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...