Полиция задержала подозреваемого в поножовщине у кафе на бульваре Красных Зорь

Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на посетителей кафе в Невском районе Петербурга. Информация об инциденте поступила в дежурную часть в 02:22 в субботу, 24 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснили в региональном ГУ МВД, на месте было установлено, что конфликт завязался между двумя компаниями, отдыхавшими в точке общепита по адресу: бульвар Красных Зорь, дом 8, корп. 2. Когда конфликтующие вышли на улицу, один из участников достал нож и ранил им двоих оппонентов, после чего компания агрессора поспешила удалиться из питейного заведения.

У одного из пострадавших, 25-летнего гражданина одной из государств Центральной Азии, диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной стенки и ножевые раны правого и левого плеча. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Другой 38-летний гражданин еще одного Центрально-Азиатского государства сам обратился в медучреждение, у него также зафиксировано ранение в живот.

Подозреваемый в нападении был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия. Им оказался 26-летний гражданин одного из государств Закавказья. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что напавшего с ножом на прохожих в Красном Селе отправили в СИЗО на два месяца.

Андрей Цедрик