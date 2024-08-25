Директор ЦРУ поставил на вид балканским лидерам

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс завершил визитом в Приштину свое неанонсированное балканское турне, в ходе которого он посетил также Сараево и Белград. И хотя косовские власти назвали визит главы ЦРУ «историческим для отношений Косово и США», Уильям Бёрнс, по признанию американских официальных лиц, высказал серьезные претензии Приштине. Как, впрочем, до того — руководству Сербии и Республики Сербской. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф ЦРУ Уильям Бёрнс, совершив турне по Западным Балканам и встретившись с лидерами Сербии, Республики Сербской и Косово, объяснил, какого поведения ждут от них в Вашингтоне (на фото: Уильям Бёрнс и президент Косово Вьоса Османи)

Фото: Office of the President of Kosovo Шеф ЦРУ Уильям Бёрнс, совершив турне по Западным Балканам и встретившись с лидерами Сербии, Республики Сербской и Косово, объяснил, какого поведения ждут от них в Вашингтоне (на фото: Уильям Бёрнс и президент Косово Вьоса Османи)

Фото: Office of the President of Kosovo

Директор ЦРУ посетил Приштину в конце минувшей недели. Сначала он встретился с президентом Вьосой Османи, а затем и с премьером Альбином Курти. Помимо главы косовского правительства на встрече присутствовали его заместитель Бесник Бишлими, который представляет Приштину в переговорах с Белградом по нормализации отношений, глава МИДа Джеляль Свечля и директор Агентства по разведке Петрит Айети.

По итогам переговоров в администрации косовского премьера объявили, что визит директора ЦРУ представляет «исторический момент для отношений Косово и США» и что «он подтверждает прочные и стабильные связи между двумя странами». О том, что говорил в ходе переговоров сам Уильям Бёрнс, в сообщении косовского премьера нет ни слова.

Зато американский посол в Приштине Джефф Ховениер, который присутствовал на встрече директора ЦРУ с косовским премьером, заявил незадолго до ее проведения, что у США есть претензии по ряду вопросов к правительству Косово. Последние решения Приштины по закрытию отделений «Почты Сербии» и открытию моста в Косовска-Митровице США и другие западные страны подвергли жесткой критике, назвав их «односторонними и несогласованными».

Так что Уильям Бёрнс наверняка высказал, по крайней мере по данным вопросам, серьезные нарекания Альбину Курти, хотя и предпочел не распространяться об этом публично.

Тот же подход, судя по всему, директор ЦРУ применил и к лидерам Республики Сербской и Сербии в ходе предшествовавших поездке в Приштину визитов в Сараево и Белград. Президент Сербии Александр Вучич только в субботу, спустя три дня после встречи с Уильямом Бёрнсом, подтвердил проведение переговоров с директором ЦРУ. До того посещение господином Бёрнсом Белграда было покрыто плотной завесой секретности, без каких-либо сообщений или даже утечек о темах и участниках переговоров.

В субботу же президент Сербии не только впервые официально подтвердил факт встречи с директором ЦРУ, но и назвал переговоры с ним «очень полезными».

Объяснил Александр Вучич и то, почему несколько дней о них Белградом не было сказано ни слова. «Будучи серьезной страной, мы посчитали, что так будет лучше. Так же считала и Америка, которая наряду с Китаем является самым серьезным государством в мире»,— заявил президент Сербии.

Впрочем, сербские информированные источники называют несколько иную причину долгого молчания Белграда. Как считает бывший директор Агентства военной безопасности Сербии генерал Момир Стоянович, «все это указывает на то, что официальные лица в Белграде недовольны итогами переговоров, в ходе которых наверняка был высказан ряд ультимативных требований (Белграду) относительно кризисов в Боснии и Косово». Схожее мнение выразил и бывший сербский посол в США Иван Вуячич: «Властям Сербии было, судя по всему, указано на опасность любых шагов по дестабилизации Боснии или Косово наряду с предупреждением, что это будет иметь серьезные последствия для отношений с США».

Вот и президент Республики Сербской Милорад Додик, по словам Ивана Вуячича, после визита директора ЦРУ «резко дал задний ход, совершил сальто-мортале и опроверг все, что говорил до сих пор».

Через день после визита Уильяма Бернса господин Додик объявил: «Республика Сербская никогда не оспаривала суверенитет и целостность Боснии и Герцеговины, а отделение никогда не было нашей политикой». «Очевидно, что визит главы ЦРУ оказался для Додика весьма убедительным»,— констатировал экс-посол Сербии в США.