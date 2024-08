Директор ЦРУ поставил на вид балканским лидерам

Шеф ЦРУ Уильям Бёрнс, совершив турне по Западным Балканам и встретившись с лидерами Сербии, Республики Сербской и Косово, объяснил, какого поведения ждут от них в Вашингтоне (на фото: Уильям Бёрнс и президент Косово Вьоса Османи)



Фото: Office of the President of Kosovo