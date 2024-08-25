Движение по Светлановской площади ограничили до 1 сентября из-за ремонта

В связи с запланированными дорожными работами в Петербурге введены ограничения движения транспорта в двух районах города — Выборгском и Невском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в частности, до 1 сентября ограничения действуют на Светлановской площади, включая пересечения с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.

Также на один день 25 августа ограничивается движение по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью, с полным перекрытием движения по проспекту Энгельса в направлении от Светлановской площади к Нежинской улице.

Предлагаемый объезд: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект.

Кроме этого, в Невском районе с 25 августа по 13 сентября вводятся ограничения при движении по улице Седова — от Ивановской улицы до проспекта Александровской Фермы, включая перекрестки.

Водителей просят следить за дорожными знаками и информационными щитами.

Ранее «Ъ-СПб» писал о завершении работ по ремонту трамвайных путей на Садовой улице в центре Петербурга.

Андрей Цедрик