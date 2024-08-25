В Ярославской области безработица находится на историческом минимуме

В Ярославской области сохраняется минимальный уровень регистрируемой безработицы за все время деятельности органов службы занятости населения. Об этом сообщило правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр занятости населения

Фото: Правительство Ярославской области Центр занятости населения

Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас в регионе зарегистрировано в качестве безработных около 3 тыс. человек, что составляет 0,5% от численности рабочей силы. Губернатор Михаил Евраев связал высокий уровень занятости с развитием экономики. «У нас развиваются разные отрасли экономики, поэтому хорошую работу можно найти во многих сферах: промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других»,— сказал господин Евраев.

Как сообщила руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина, безработным оказывается содействие в трудоустройстве. Им помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.

«Одной из наиболее востребованных государственных услуг среди безработных граждан стала услуга по организации профориентации, которая помогает выявить профессиональные интересы, склонности и возможности. Для этого используются профессиональные методики, а карьерные консультанты определяют возможности развития в рамках имеющейся профессии, а также помогают подобрать новую профессию или специальность, более востребованную на рынке труда»,— рассказала Лаура Зудина.

Региональная служба занятости активно участвует в реализации национального проекта «Демография». В рамках нацпроекта не только модернизируются центры занятости, но и проходит обучение отдельных категорий граждан. Обучение могут пройти безработные, женщины с несовершеннолетними детьми, граждане старше 50 лет, участники СВО и члены их семей, а также и другие категории населения.

Антон Голицын