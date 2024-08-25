В Ярославской области безработица находится на историческом минимуме
В Ярославской области сохраняется минимальный уровень регистрируемой безработицы за все время деятельности органов службы занятости населения. Об этом сообщило правительство области.
Центр занятости населения
Фото: Правительство Ярославской области
Сейчас в регионе зарегистрировано в качестве безработных около 3 тыс. человек, что составляет 0,5% от численности рабочей силы. Губернатор Михаил Евраев связал высокий уровень занятости с развитием экономики. «У нас развиваются разные отрасли экономики, поэтому хорошую работу можно найти во многих сферах: промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других»,— сказал господин Евраев.
Как сообщила руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина, безработным оказывается содействие в трудоустройстве. Им помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.
«Одной из наиболее востребованных государственных услуг среди безработных граждан стала услуга по организации профориентации, которая помогает выявить профессиональные интересы, склонности и возможности. Для этого используются профессиональные методики, а карьерные консультанты определяют возможности развития в рамках имеющейся профессии, а также помогают подобрать новую профессию или специальность, более востребованную на рынке труда»,— рассказала Лаура Зудина.
Региональная служба занятости активно участвует в реализации национального проекта «Демография». В рамках нацпроекта не только модернизируются центры занятости, но и проходит обучение отдельных категорий граждан. Обучение могут пройти безработные, женщины с несовершеннолетними детьми, граждане старше 50 лет, участники СВО и члены их семей, а также и другие категории населения.