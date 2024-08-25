СК начал проверку по факту гибели ребенка в пожаре на Автозаводской

В Ярославле следственный комитет начал проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в пожаре в многоквартирном доме. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ведомстве.

В соцсетях появились видеозаписи пожара в доме на улице Автозаводской, 105. В СУ СК по Ярославской области рассказали, что на месте работают следователи, организована проверка.

«В результате возгорания квартиры на четвертом этаже произошло задымление квартир этажом выше, в результате чего погиб 7-летний мальчик»,— сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило в 20:45 24 августа. В тушении было задействовано 6 единиц техники и 23 спасателя. Ликвидация пожара объявлена в 22:53. В результате пожара уничтожена мебель и отделка, закопчены стены и потолок в квартирах на четвертом и пятом этажах.

Алла Чижова