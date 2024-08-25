Обвиняемому в подготовке поджога военкомата в Москве добавили статью о теракте

Следственный комитет добавил новое обвинение студенту Ибрагиму Оруджеву, который проходит по делу о попытке поджога военкомата в Москве. Адвокат Николай Фомин сообщил ТАСС, что теперь его обвиняют в подготовке теракта. Господин Оруджев ранее обвинялся в прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Студент не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. По словам адвоката, его подзащитному так и не представили доказательств причастности к попытке поджога или к какой-либо террористической деятельности. «Наша позиция следующая: Оруджев всего лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы потом прийти туда и встать на учет в соответствии с законом. И ни о каком преступлении он не думал»,— сказал господин Фомин.

Ибрагим Оруджев был арестован в ноябре 2023 года. В момент ареста студент находился в академическом отпуске. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявлял, что господин Оруджев полгода приходил к военкомату. В один из дней он «привлек внимание полицейских» и его задержали.

Леонид Уварчев