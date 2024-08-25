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«Факелоны» дождались победы

Воронежский «Факел» впервые смог обыграть соперника в новом сезоне РПЛ

В Воронеже футбольный клуб «Факел» в шестом туре Российской-премьер лиги принимал «Оренбург». Перед матчем региональные власти сняли ограничения на проведение массовых мероприятий на объектах, «имеющих паспорта безопасности». Игру в итоге посетили 8 125 зрителей, при поддержке которых воронежский клуб впервые в этом сезон смог победить, хоть с минимальным счетом 1:0. Как болельщики поддерживали «Факел» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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С 15 по 27 августа у «Факела» в планах было четыре домашние игры: две в рамках РПЛ и две в рамках Кубка России. Однако после украинских атак власти на время запретили проведение массовых мероприятий. В итогу кубковый матч с тольяттинским «Акроном» прошел без зрителей, а в РПЛ «Факел» и московский «Спартак» поменялись кругами. Однако матч чемпионата России с «Оренбургом» уже разрешили провести со зрителями

С 15 по 27 августа у «Факела» в планах было четыре домашние игры: две в рамках РПЛ и две в рамках Кубка России. Однако после украинских атак власти на время запретили проведение массовых мероприятий. В итогу кубковый матч с тольяттинским «Акроном» прошел без зрителей, а в РПЛ «Факел» и московский «Спартак» поменялись кругами. Однако матч чемпионата России с «Оренбургом» уже разрешили провести со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На игру собралось от мала...

На игру собралось от мала...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...до велика

...до велика

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для людей с ограниченными возможностями также выделены специальные места

Для людей с ограниченными возможностями также выделены специальные места

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Болельщики приходили с разными средствами поддержки «Факела»

Болельщики приходили с разными средствами поддержки «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Всего на десятитысячный стадион пришло 8 125 человек, билеты можно было купить даже перед матчем в кассах

Всего на десятитысячный стадион пришло 8 125 человек, билеты можно было купить даже перед матчем в кассах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Хотя «Оренбург» не воспользовался квотой и не занял под своих болельщиков часть северной трибуны, нашлись люди из группы поддержки клуба-гостя

Хотя «Оренбург» не воспользовался квотой и не занял под своих болельщиков часть северной трибуны, нашлись люди из группы поддержки клуба-гостя

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские болельщики ждали победы: в пяти турах РПЛ «Факел» четыре раз проиграл и один раз добился ничьей, занимая последнее 16-е место

Воронежские болельщики ждали победы: в пяти турах РПЛ «Факел» четыре раз проиграл и один раз добился ничьей, занимая последнее 16-е место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Факела» тоже желали победить, постоянно создавая опасные моменты у ворот соперника

Игроки «Факела» тоже желали победить, постоянно создавая опасные моменты у ворот соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Весь первый тайм хозяевам не везло, а фанаты переживали

Весь первый тайм хозяевам не везло, а фанаты переживали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игра получилась богатой на грубые моменты: футболисты обоих клубов получили по четыре желтые карточки

Игра получилась богатой на грубые моменты: футболисты обоих клубов получили по четыре желтые карточки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Каждое нарушение со стороны «Оренбурга» находило свою оценку от «факелонов»

Каждое нарушение со стороны «Оренбурга» находило свою оценку от «факелонов»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Утихать эмоциям на трибунах не давали «заряжающие» из актива фан-клуба «Факела»

Утихать эмоциям на трибунах не давали «заряжающие» из актива фан-клуба «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Гол созрел на 62-й минуте, когда в опасной близости от ворот «Оренбурга» был назначен штрафной удар. Гости выстроили стенку из шести человек

Гол созрел на 62-й минуте, когда в опасной близости от ворот «Оренбурга» был назначен штрафной удар. Гости выстроили стенку из шести человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

К мячу подошел нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани, который перед матчем тренировал исполнение штрафных и по ходу игру с разных точек уже бил по воротам

К мячу подошел нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани, который перед матчем тренировал исполнение штрафных и по ходу игру с разных точек уже бил по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Красивейшим ударом с рикошетом от перекладины воронежский форвард открыл счет

Красивейшим ударом с рикошетом от перекладины воронежский форвард открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Радости болельщиков «Факела» не было предела

Радости болельщиков «Факела» не было предела

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Оренбург» и до пропущенного гола и тем более после также постоянно атаковал

«Оренбург» и до пропущенного гола и тем более после также постоянно атаковал

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факелоны» реагировали на каждую атаку гостей

«Факелоны» реагировали на каждую атаку гостей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У «Факела» также было несколько опасных моментов, но праздничные огни загорелись за матч только один раз

У «Факела» также было несколько опасных моментов, но праздничные огни загорелись за матч только один раз

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов (в центре) отметил, что матч не был идеальным, но его план на игру сработал

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов (в центре) отметил, что матч не был идеальным, но его план на игру сработал

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дмитрий Пятибратов также поблагодарил болельщиков: «Для нас очень важно, что столько людей пришло нас поддержать. Я благодарен каждому, кто пришел на стадион: при такой поддержке невозможно не выкладывать полностью»

Дмитрий Пятибратов также поблагодарил болельщиков: «Для нас очень важно, что столько людей пришло нас поддержать. Я благодарен каждому, кто пришел на стадион: при такой поддержке невозможно не выкладывать полностью»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Болельщики «Факела» не забывают и своих. На 12-й минуте (традиционно фанаты считаются 12-м игроком клуба) южная трибуна скандировала имя Евгения Бабенко, который погиб в ходе спецоперации и у которого не было родных. Болельщики собирали средства на проводы бойца

Болельщики «Факела» не забывают и своих. На 12-й минуте (традиционно фанаты считаются 12-м игроком клуба) южная трибуна скандировала имя Евгения Бабенко, который погиб в ходе спецоперации и у которого не было родных. Болельщики собирали средства на проводы бойца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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С 15 по 27 августа у «Факела» в планах было четыре домашние игры: две в рамках РПЛ и две в рамках Кубка России. Однако после украинских атак власти на время запретили проведение массовых мероприятий. В итогу кубковый матч с тольяттинским «Акроном» прошел без зрителей, а в РПЛ «Факел» и московский «Спартак» поменялись кругами. Однако матч чемпионата России с «Оренбургом» уже разрешили провести со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На игру собралось от мала...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...до велика

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для людей с ограниченными возможностями также выделены специальные места

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Болельщики приходили с разными средствами поддержки «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Всего на десятитысячный стадион пришло 8 125 человек, билеты можно было купить даже перед матчем в кассах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Хотя «Оренбург» не воспользовался квотой и не занял под своих болельщиков часть северной трибуны, нашлись люди из группы поддержки клуба-гостя

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские болельщики ждали победы: в пяти турах РПЛ «Факел» четыре раз проиграл и один раз добился ничьей, занимая последнее 16-е место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Факела» тоже желали победить, постоянно создавая опасные моменты у ворот соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Весь первый тайм хозяевам не везло, а фанаты переживали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игра получилась богатой на грубые моменты: футболисты обоих клубов получили по четыре желтые карточки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Каждое нарушение со стороны «Оренбурга» находило свою оценку от «факелонов»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Утихать эмоциям на трибунах не давали «заряжающие» из актива фан-клуба «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Гол созрел на 62-й минуте, когда в опасной близости от ворот «Оренбурга» был назначен штрафной удар. Гости выстроили стенку из шести человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

К мячу подошел нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани, который перед матчем тренировал исполнение штрафных и по ходу игру с разных точек уже бил по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Красивейшим ударом с рикошетом от перекладины воронежский форвард открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Радости болельщиков «Факела» не было предела

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Оренбург» и до пропущенного гола и тем более после также постоянно атаковал

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факелоны» реагировали на каждую атаку гостей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У «Факела» также было несколько опасных моментов, но праздничные огни загорелись за матч только один раз

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов (в центре) отметил, что матч не был идеальным, но его план на игру сработал

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дмитрий Пятибратов также поблагодарил болельщиков: «Для нас очень важно, что столько людей пришло нас поддержать. Я благодарен каждому, кто пришел на стадион: при такой поддержке невозможно не выкладывать полностью»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Болельщики «Факела» не забывают и своих. На 12-й минуте (традиционно фанаты считаются 12-м игроком клуба) южная трибуна скандировала имя Евгения Бабенко, который погиб в ходе спецоперации и у которого не было родных. Болельщики собирали средства на проводы бойца

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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