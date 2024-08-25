«Факелоны» дождались победы

С 15 по 27 августа у «Факела» в планах было четыре домашние игры: две в рамках РПЛ и две в рамках Кубка России. Однако после украинских атак власти на время запретили проведение массовых мероприятий. В итогу кубковый матч с тольяттинским «Акроном» прошел без зрителей, а в РПЛ «Факел» и московский «Спартак» поменялись кругами. Однако матч чемпионата России с «Оренбургом» уже разрешили провести со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский