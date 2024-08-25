«Факелоны» дождались победы
Воронежский «Факел» впервые смог обыграть соперника в новом сезоне РПЛ
В Воронеже футбольный клуб «Факел» в шестом туре Российской-премьер лиги принимал «Оренбург». Перед матчем региональные власти сняли ограничения на проведение массовых мероприятий на объектах, «имеющих паспорта безопасности». Игру в итоге посетили 8 125 зрителей, при поддержке которых воронежский клуб впервые в этом сезон смог победить, хоть с минимальным счетом 1:0. Как болельщики поддерживали «Факел» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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