Дуда признал, что польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переданные Украине польские танки PT-91 Twardy задействованы в боестолкновениях в Курской области. Сегодня, 24 августа, польский президент посетил Киев с неанонсированным визитом и принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, передает пресс-служба Анджея Дуды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анджей Дуда (слева) и Владимир Зеленский в Киеве Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Польский танк PT-91 Twardy на военном параде, 2022 год Фото: Ints Kalnins / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Анджей Дуда (слева) и Владимир Зеленский в Киеве Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Польский танк PT-91 Twardy на военном параде, 2022 год Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Мы тронуты тем, что танки PT-91 Twardy, которые мы пожертвовали больше года назад, сегодня защищают Украину»,— сказал президент Польши (перевод по газете «Известия»). В ходе визита Анджей Дуда встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи господин Дуда сообщил, что Польша продолжит помогать Украине во вступлении в НАТО и Евросоюз.

Украинская армия перешла в наступление в районе Курской области утром 6 августа. Боестолкновения продолжаются до сих пор. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального уровня. По сведениям Минобороны РФ от 12 августа, под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов, где проживают около 2 тыс. человек.

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22 августа президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах — Курской, Белгородской и Брянской областях. В ходе совещания врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что из приграничных районов Курской области выехали более 133 тыс. человек, остались около 20 тыс.

В чем заверили Владимира Путина главы приграничных регионов во время совещания — в репортаже Андрея Колесникова.