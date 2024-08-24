Из плена освобожден ярославский военнослужащий
Ярославский военнослужащий, попавший в плен в Курской области, освобожден. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Господин Бабуркин рассказал, что родственники срочника Олега Пичкалова обратились к нему 22 августа, его включили в списки для обмена. Как пояснил омбудсмен, сегодня отцу военнослужащего поступила информация об освобождении сына.
«Все для него завершилось благополучно»,— сказал Сергей Бабуркин.
«Ъ» со ссылкой на Минобороны сообщает о возвращении 115 военнослужащих, которые были взяты в плен Украиной при атаке на Курскую область. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, они проходили срочную службу на границе. Напомним, что в плен в Курской области попали еще три ярославских срочника.