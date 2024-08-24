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Из плена освобожден ярославский военнослужащий

Ярославский военнослужащий, попавший в плен в Курской области, освобожден. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Господин Бабуркин рассказал, что родственники срочника Олега Пичкалова обратились к нему 22 августа, его включили в списки для обмена. Как пояснил омбудсмен, сегодня отцу военнослужащего поступила информация об освобождении сына.

«Все для него завершилось благополучно»,— сказал Сергей Бабуркин.

«Ъ» со ссылкой на Минобороны сообщает о возвращении 115 военнослужащих, которые были взяты в плен Украиной при атаке на Курскую область. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, они проходили срочную службу на границе. Напомним, что в плен в Курской области попали еще три ярославских срочника.

Алла Чижова

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