150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических акциях

Более 150 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в патриотических мероприятиях в первой половине 2024 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В частности, регион активно задействован в общероссийской акции #МыВместе. «Важное направление регионального штаба #МыВместе — помощь участникам СВО и их семьям, эта работа находится на контроле у губернатора Ярославской области Михаила Евраева»,— сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

Как сообщили в правительстве, региональный штаб #МыВместе выполнил 1171 заявку от участников СВО и их семей. Также штаб собрал 437 тонн гуманитарной помощи.

В регионе созданы «Добро.Центры», развитием системы которых занимаются профильные структуры правительства области, проходит молодежный форум «Патриот. Гражданин. Воин».

В этом году на базе регионального отделения фонда «Защитники Отечества» по инициативе правительства области открыт Музей специальной военной операции. Музей уже посетили более 1,5 тыс. человек.

Алла Чижова