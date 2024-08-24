Водоканал Сочи опроверг слухи о заражении воды

В Сочи опровергли слухи об опасности воды из-под крана. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние дни в мессенджерах стали появляться сообщения, предупреждающие жителей курорта о якобы грядущей дезинфекции системы водоснабжения с применением химического метода, разрешенного в России. В этих ложных сообщениях утверждалось, что 27 августа в трубы добавят хлорсодержащий раствор, и поэтому использование воды из-под крана будет запрещено.

Водоканал подчеркнул, что вода, поступающая через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасна и соответствует всем гигиеническим нормам. Также отметили, что никаких планов по дезинфекции или добавлению химических веществ в воду не существует, а информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Жителям города советуют доверять только проверенным источникам и не поддаваться панике.

Мария Удовик

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