«Ночь в электричке», «Понизовкин» и встреча с актерами

В Ярославской области в период с 24 августа по 1 сентября пройдут такие масштабные фестивали как «Пир на Волге» и «Понизовкин», состоится акция «Ночь кино», выступят известные музыкальные исполнители, со зрителем встретятся актеры театра.

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Фото: Волга-тур Пир на Волге

Фото: Волга-тур

24 и 25 августа в областной столице на Стрелке пройдет масштабный городской пикник «Пир на Волге». На кулинарной сцене фестиваля состоится битва искусственного и естественного интеллектов — они посоревнуются в приготовлении гастрономического воплощения ярославского культурного кода. В программе фестиваля — дегустации, школа юных пиццайоло, «сырный твистер» и другие развлечения. Гостей пригласят на большой ярославский обед, полдник и ужин с кулинарными блогерами-миллионниками, завтраки на траве и на яхте. 24 августа в 20:30 выступит группа музыкантов-актеров Волковского театра «Волков Бэнд», а 25 августа в 18:30 — группа «Мураками».

24 августа во всей области пройдет всероссийская акция «Ночь кино», кинопоказы организуют на 91 площадке. В рамках акции покажут фильмы «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух». В областной столице акцию можно посетить в КЗЦ «Миллениум», вход свободный, но по регистрации на сайте центра. Запланировано три сеанса: в 18:00, 20:00 и 22:30. В Рыбинске акция пройдет на пяти площадках — на балюстраде в Волжском парке, в музее Советской эпохи, ОКЦ, ДК «Слип» и «Вымпел».

Также в эти выходные, 24 и 25 августа, можно посетить семейный фольклорный фестиваль «Влюблен в лен» в деревне Игрищи в Большесельском районе. В первый день будет проходить сбор льна, а также проведут хороводы и народные игры. Во второй день пройдут богослужение, соревнования по лапте и экскурсия по Большому селу.

24 августа свои Дни рождения отметят Рыбинский район и поселок Пречистое. В Рыбинском районе основным местом празднования станет поселок Каменники, там состоится парад семей, спортивные турниры, выступления парашютистов и яхтсменов. В Пречистом откроют Парк леса и новый музей, пройдут массовое шествие, концерты и ярмарки.

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Фото: Правительство Ярославской области Ярославский музей-заповедник

Фото: Правительство Ярославской области

24 августа в 16:30 в Губернаторском саду художественного музея выступит известный ярославский коллектив Korni Travы с программой «Рок круглые сутки». Музыканты исполнят золотые хиты 1950–1970-х годов. В этот же день, но уже в 19:00 на открытой летней сцене на территории Ярославского музея-заповедника состоится концерт «Луч солнца золотого». Солисты Ярославской филармонии Елена Тарадай и Дмитрий Глактионов исполнят известные шлягеры: «Королева красоты», «Гляжу в озера синие», «Есть только миг» и другие песни. Вход на концерт по бесплатным билетам.

27 августа можно посетить семейный киновечер «Семья без грима» с артистами Валерием Кирилловым и его супругой Татьяной Мальковой. Мероприятие пройдет в КЗЦ «Миллениум» в 19:00.

«Знаменитая звездная пара расскажет, как актерская карьера помогает, а как мешает в быту, и каково это, когда твоя вторая половинка одновременно является коллегой по цеху... Вы точно услышите занимательные истории, а еще сможете также сможете задать гостям свои вопросы»,— анонсируют в КЗЦ.

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Фото: Официальный сайт Волковского театра Валерий Кириллов

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Еще одним гостем вечера станет актер и продюсер Сергей Багиров. Он приедет со съемочной площадки сериала «Стражник-2», который сейчас снимается в Ярославле. В завершение мероприятия состоится показ фильма «Онегин», 2024 года.

В Волковском театре стартовал новый театральный сезон. На следующей неделе можно будет попасть на спектакли: «Любовь. Чума. Верона» (28 августа), «Ужин дураков» (29 августа), «Король vs Король» (30 августа), «Идеальный муж» (31 августа), «Пушкин. Наше все!» (1 сентября).

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30 августа на вокзале Ярославль-Главный пройдет акция «Ночь в электричке». В период с 20 до 23 часов гостей ждут развлекательные и познавательные площадки с концертом кавер-группы, танцами буги-вуги, интеллектуальными играми, мастер-классами по национальным орнаментам. Кроме того, будет четыре тематических вагона — «Молодежный» с диджейским сетом, «Вагон безопасности» о правилах поведения в транспорте, вагон-игротека и «Педагогический вагон».

31 августа в поселке Красный Профинтерн можно посетить арт-фестиваль «Понизовкин», который пройдет во второй раз. На главной сцене выступят Soul Cream, DOLZHANKINA, RADIO BABA, Меджикул. Также в программе многожанровый музыкально-театральный перформанс, поэтический концерт. Пространство внутри замка будет оформлено как одна большая техноинсталляция с диджитал-скульптурами. На берегу Волгу будут работать тепловые аэростаты, при хорошей погоде у гостей будет возможность подняться в небо и полюбоваться замком с высоты.

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Фото: Парк-отель «Замок Понизовкина» Замок Понизовкина в Ярославской области

Фото: Парк-отель «Замок Понизовкина»

Также в последний день лета, 31 августа, в 18:00 на территории Ярославского музея-заповедника пройдет концерт «Невозвратимое лето». В программе концерта — популярные хиты «Замок из песка», «Я то, что надо», «Ленинградский рок-н-ролл», «Выпускной», «Батарейка», «Районы-кварталы» и другие.

Алла Чижова