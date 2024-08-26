Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под куполом

Экологичный и комфортный отдых в глэмпингах Черноземья

Уставшие от шума и суеты городские жители все чаще предпочитают проводить отпуск на лоне природы, наслаждаясь тишиной, чистым воздухом и расслабленным отдыхом. Однако не все готовы отказаться от привычного уровня комфорта. Совместить походную романтику и блага цивилизации помогает такой популярный формат отдыха, как глэмпинг — «гламурный кемпинг». Вместо традиционных палаток гостям предлагаются легкие модульные постройки — от прозрачных куполов и сафари-тентов до деревянных домиков и даже контейнеров. Глэмпинги размещаются в живописных местах и наносят минимум вреда окружающей среде. Внутри жилища оборудованы не хуже классических отелей: удобная мебель, включая полноценную кровать, санузлы с горячей водой, мелкая бытовая техника и обогреватели на случай прохладных ночей. Цены, впрочем, тоже как в отелях.

Воронежская область

«Белый колодец» / Хохольский район, Петинское сельское поселение, 15 км от Воронежа
Сезон: май — сентябрь

Парк «Белый колодец» раскинулся на 120 га среди живописных меловых гор в бывшем карьере. На его территории есть глэмпинг: 30 домиков и полусфер на 2–8 человек, разбросанных по берегу искусственного озера. В стоимость включены шведский завтрак и купание на закрытом пляже. В парке — много активностей для всей семьи, от катания на квадроциклах и верховой езды до сапбординга и рыбалки. За отдельную плату можно посетить «Ошка Парк» с собаками северных пород или наведаться в парк альпак. Любителям уединения придется по душе прогулка по Тропе силы в сопровождении аудиоспектакля.

«Солнечная система» / Рамонский район, село Ямное, 20 км от Воронежа
Сезон: круглый год

На берегу реки Дон на 12 га расположились три домика формата A-frame вместимостью до четырех человек и пять глэм-палаток для двоих. Все жилища помимо удобных спальных мест оснащены мини-кухней, мангалом, набором садовой мебели, в домиках есть собственные санузлы. На территории можно искупаться и порыбачить на Дону, покататься на велосипеде, посмотреть кино на проекторе или попариться в бане с панорамным видом. Помимо обычного отдыха организуются тематические мероприятия — мастер-классы, концерты, фитнес-девичники и многое другое.

Белгородская область

«Маяк» / Белгородский район, село Никольское, 20 км от Белгорода
Сезон: круглый год

Глэмпинг входит в состав базы отдыха «Маяк» на берегу зарыбленного пруда. На выбор предлагаются девять сафари-палаток категорий Standart, Private и Luxe на двух-четырех человек. В каждой — двуспальная кровать, холодильник, чайник, набор посуды, работает бесплатный Wi-Fi. Все палатки имеют выход на пляж и мангальную зону, а тент Luxe находится на собственной территории. Гостям предоставляются снасти для рыбалки с возможностью бесплатно забрать до 3 кг улова. Также можно попариться в русской бане на дровах, отправиться за грибами и ягодами или просто насладиться прогулкой по лесу.

Ya.glamp / Белгородский район, село Ястребово, 10 км от Белгорода
Сезон: круглый год

Два деревянных домика на 2–4 человека и два геокупола для семейного размещения (два взрослых и два ребенка до 14 лет) находятся у озера. К услугам отдыхающих зона спуска к воде, мангал, терраса с мебелью, беседка на берегу. В домиках и куполах есть мини-кухня, туалет и душ, рядом с некоторыми локациями находятся теплые японские теплые купели фурако. На территории есть банный комплекс на дровах, можно арендовать лодки и сапборды, ловить рыбу и заниматься спортом.

Курская область

«Левада» / Медвенский район, хутор Большая Радина, 59 км от Курска
Сезон: круглый год

Глэмпинг находится на территории базы отдыха «Левада». На выбор стильный А-frame, сферический домик с панорамным обзором или большой тент-хаус на 3–4 человека. Во всех локациях есть кухонный уголок, кондиционер и даже настоящий камин. Снаружи находятся фурако, а возле тент-хауса — джакузи. Можно отдохнуть на просторной террасе с видом на водоем, воспользоваться собственной мангальной зоной (12 кг дров входят в стоимость), порыбачить, посетить кинотеатр под открытым небом или ферму. Летом доступна аренда сапов и лодок, зимой — тюбингов.

«Шале у леса» / Курский район, деревни Халино и Пименово, 19 км от Курска
Сезон: круглый год

По-настоящему спокойное место отдыха — проект многодетной курской семьи. Три треугольных домика находятся в разных населенных пунктах на огороженных территориях. Они готовы принять 2–4 взрослых или семью с двумя детьми. В каждом домике есть душ, туалет, небольшая кухня со всем необходимым. На территории есть баня, купель, мангальная зона с казаном. Гости могут посидеть в уютной беседке, отдохнуть в гамаке под соснами, а вечером посмотреть фильмы на проекторе.

Липецкая область

«ШангриЛа» / Задонский район, деревня Черный Колодезь, 46 км от Липецка
Сезон: уточнять при бронировании

Небольшой глэмпинг на Дону включает в себя три шатра общей вместимостью до восьми человек. Здесь можно расслабиться в бане или фурако, отправиться на пешую или велосипедную прогулку по живописным местам (недалеко находится заповедник Галичья гора), взять в аренду сапборд или порыбачить, посидеть в беседке или поваляться на сеновале. Есть общая кухня и мангальная зона.

Орловская область

«Сплав стихий» / город Новосиль, 80 км от Орла и 53 км от Мценска
Сезон: уточнять при бронировании

Глэмпинг рассчитан на любителей активного отдыха. Проживание возможно в девяти шатрах с удобствами на 2–4 человека или шести двухместных тентах с общим санблоком. Возле каждого шатра есть терраса, с которой открывается красивый вид. Из развлечений — прокат байдарок, сапбордов и велосипедов, экскурсии по историческим местам, мастер-классы для детей и взрослых. На байдарках также организуются сплавы по реке Зуша с проживанием в глэмпинге и питанием в летнем кафе. Также на территории есть площадки для занятия спортом и йогой, действует кинотеатр под открытым небом.

Тамбовская область

«Заимка ГринПарк» / Тамбов, СНТ Пригородное
Сезон: круглый год

База отдыха на берегу Красного озера в южной части города объединяет несколько домиков в скандинавском стиле, каждый из которых вмещает 4–8 человек. На территории есть мангальная зона, баня «Бочка» и джакузи, открытый бассейн с подогревом, большой сибирский банный чан для SPA-процедур. В просторном шале можно провести праздник или мероприятие, а для романтических встреч подойдет прозрачная беседка «Купол». Для гостей доступен пляж, есть аренда сапов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...