Под куполом

Уставшие от шума и суеты городские жители все чаще предпочитают проводить отпуск на лоне природы, наслаждаясь тишиной, чистым воздухом и расслабленным отдыхом. Однако не все готовы отказаться от привычного уровня комфорта. Совместить походную романтику и блага цивилизации помогает такой популярный формат отдыха, как глэмпинг — «гламурный кемпинг». Вместо традиционных палаток гостям предлагаются легкие модульные постройки — от прозрачных куполов и сафари-тентов до деревянных домиков и даже контейнеров. Глэмпинги размещаются в живописных местах и наносят минимум вреда окружающей среде. Внутри жилища оборудованы не хуже классических отелей: удобная мебель, включая полноценную кровать, санузлы с горячей водой, мелкая бытовая техника и обогреватели на случай прохладных ночей. Цены, впрочем, тоже как в отелях.

Воронежская область

«Белый колодец» / Хохольский район, Петинское сельское поселение, 15 км от Воронежа

Сезон: май — сентябрь

Парк «Белый колодец» раскинулся на 120 га среди живописных меловых гор в бывшем карьере. На его территории есть глэмпинг: 30 домиков и полусфер на 2–8 человек, разбросанных по берегу искусственного озера. В стоимость включены шведский завтрак и купание на закрытом пляже. В парке — много активностей для всей семьи, от катания на квадроциклах и верховой езды до сапбординга и рыбалки. За отдельную плату можно посетить «Ошка Парк» с собаками северных пород или наведаться в парк альпак. Любителям уединения придется по душе прогулка по Тропе силы в сопровождении аудиоспектакля.

«Солнечная система» / Рамонский район, село Ямное, 20 км от Воронежа

Сезон: круглый год

На берегу реки Дон на 12 га расположились три домика формата A-frame вместимостью до четырех человек и пять глэм-палаток для двоих. Все жилища помимо удобных спальных мест оснащены мини-кухней, мангалом, набором садовой мебели, в домиках есть собственные санузлы. На территории можно искупаться и порыбачить на Дону, покататься на велосипеде, посмотреть кино на проекторе или попариться в бане с панорамным видом. Помимо обычного отдыха организуются тематические мероприятия — мастер-классы, концерты, фитнес-девичники и многое другое.

Белгородская область

«Маяк» / Белгородский район, село Никольское, 20 км от Белгорода

Сезон: круглый год

Глэмпинг входит в состав базы отдыха «Маяк» на берегу зарыбленного пруда. На выбор предлагаются девять сафари-палаток категорий Standart, Private и Luxe на двух-четырех человек. В каждой — двуспальная кровать, холодильник, чайник, набор посуды, работает бесплатный Wi-Fi. Все палатки имеют выход на пляж и мангальную зону, а тент Luxe находится на собственной территории. Гостям предоставляются снасти для рыбалки с возможностью бесплатно забрать до 3 кг улова. Также можно попариться в русской бане на дровах, отправиться за грибами и ягодами или просто насладиться прогулкой по лесу.

Ya.glamp / Белгородский район, село Ястребово, 10 км от Белгорода

Сезон: круглый год

Два деревянных домика на 2–4 человека и два геокупола для семейного размещения (два взрослых и два ребенка до 14 лет) находятся у озера. К услугам отдыхающих зона спуска к воде, мангал, терраса с мебелью, беседка на берегу. В домиках и куполах есть мини-кухня, туалет и душ, рядом с некоторыми локациями находятся теплые японские теплые купели фурако. На территории есть банный комплекс на дровах, можно арендовать лодки и сапборды, ловить рыбу и заниматься спортом.

Курская область

«Левада» / Медвенский район, хутор Большая Радина, 59 км от Курска

Сезон: круглый год

Глэмпинг находится на территории базы отдыха «Левада». На выбор стильный А-frame, сферический домик с панорамным обзором или большой тент-хаус на 3–4 человека. Во всех локациях есть кухонный уголок, кондиционер и даже настоящий камин. Снаружи находятся фурако, а возле тент-хауса — джакузи. Можно отдохнуть на просторной террасе с видом на водоем, воспользоваться собственной мангальной зоной (12 кг дров входят в стоимость), порыбачить, посетить кинотеатр под открытым небом или ферму. Летом доступна аренда сапов и лодок, зимой — тюбингов.

«Шале у леса» / Курский район, деревни Халино и Пименово, 19 км от Курска

Сезон: круглый год

По-настоящему спокойное место отдыха — проект многодетной курской семьи. Три треугольных домика находятся в разных населенных пунктах на огороженных территориях. Они готовы принять 2–4 взрослых или семью с двумя детьми. В каждом домике есть душ, туалет, небольшая кухня со всем необходимым. На территории есть баня, купель, мангальная зона с казаном. Гости могут посидеть в уютной беседке, отдохнуть в гамаке под соснами, а вечером посмотреть фильмы на проекторе.

Липецкая область

«ШангриЛа» / Задонский район, деревня Черный Колодезь, 46 км от Липецка

Сезон: уточнять при бронировании

Небольшой глэмпинг на Дону включает в себя три шатра общей вместимостью до восьми человек. Здесь можно расслабиться в бане или фурако, отправиться на пешую или велосипедную прогулку по живописным местам (недалеко находится заповедник Галичья гора), взять в аренду сапборд или порыбачить, посидеть в беседке или поваляться на сеновале. Есть общая кухня и мангальная зона.

Орловская область

«Сплав стихий» / город Новосиль, 80 км от Орла и 53 км от Мценска

Сезон: уточнять при бронировании

Глэмпинг рассчитан на любителей активного отдыха. Проживание возможно в девяти шатрах с удобствами на 2–4 человека или шести двухместных тентах с общим санблоком. Возле каждого шатра есть терраса, с которой открывается красивый вид. Из развлечений — прокат байдарок, сапбордов и велосипедов, экскурсии по историческим местам, мастер-классы для детей и взрослых. На байдарках также организуются сплавы по реке Зуша с проживанием в глэмпинге и питанием в летнем кафе. Также на территории есть площадки для занятия спортом и йогой, действует кинотеатр под открытым небом.

Тамбовская область

«Заимка ГринПарк» / Тамбов, СНТ Пригородное

Сезон: круглый год

База отдыха на берегу Красного озера в южной части города объединяет несколько домиков в скандинавском стиле, каждый из которых вмещает 4–8 человек. На территории есть мангальная зона, баня «Бочка» и джакузи, открытый бассейн с подогревом, большой сибирский банный чан для SPA-процедур. В просторном шале можно провести праздник или мероприятие, а для романтических встреч подойдет прозрачная беседка «Купол». Для гостей доступен пляж, есть аренда сапов.