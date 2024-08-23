Оппенгеймер, сказки Перро и бескомпромиссный традиционализм

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут Дни Индии и лекции об искусстве и старообрядчестве, откроются фестивали «Современная музыка» и «Пари Фест». Планетарий предложит зрителям поучаствовать в выборе фильмов для своего репертуара, а парк «Швейцария» отметит день рождения. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетитель на выставке «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989» в пакгаузе на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Посетитель на выставке «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989» в пакгаузе на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

23 августа в пакгаузе на Стрелке начался фестиваль «Современная музыка». До 1 сентября зрители могут посетить выставку «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989», концерты «Сила тока. Электроакустические композиции XX века для баяна и ансамбля», «Музыка в темные времена», «Театр в музыке: Мейерхольд и Козинцев», «Хоровая музыка XX века — от революции к духовности», «Оппенгеймер и звезды Голливуда» и другие. Также в рамках фестиваля Екатеринбургский театр оперы и балета покажет на сцене Нижегородского оперного театра оперу «Сатьяграха» (24 августа) и балет «Сказки Перро» (27 и 28 августа). Билеты — от 500 руб.

23 августа в корпусе Нижегородского художественного музея «Русское искусство» в кремле открылась выставка нижегородского художника-графика Михаила Дуцева «Между домами». В экспозиции собраны произведения, созданные автором за последние пять лет. Работы проведут зрителя по местам вдохновения художника. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

24 августа на стадионе «Нижний Новгород» и на территории Стрелки пройдет фестиваль «Пари Фест». В программе — спортивные и танцевальные соревнования, авиашоу, выступления 20 музыкантов, среди которых группа Uma2rman, исполнители Therr Maitz, PHARAOH, Антоха МС, Ваня Дмитриенко и другие. Стоимость билетов на стадион начинается от 2 тыс. руб., на обе площадки — от 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

24 августа в Саду мечтателей на улице Короленко пройдет обсуждение фильма «Собачье сердце», снятого в 1988 году режиссером Владимиром Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова. Участники поговорят о сходствах и различиях между оригиналом и экранизацией. Мероприятие не предполагает показ фильма. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

24 августа в центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе продюсер культурных проектов Анна Меркушина прочитает лекцию «Искусство участия: как художники работают с сообществами». Эксперт расскажет о творчестве, которое вовлекает зрителей в процесс создания произведений, превращая их в соавторов и соучастников. Вход свободный.

24 августа в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице кандидат философских наук и старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Ольга Шиманская прочитает лекцию «Старообрядчество как бескомпромиссный традиционализм: история и культура». Обычный билет стоит 200 руб., льготный — 150 руб., школьный — 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль уличных театров в парке «Швейцария»

Фото: парк «Швейцария» Фестиваль уличных театров в парке «Швейцария»

Фото: парк «Швейцария»

24 августа парк «Швейцария» отметит свой 121-й день рождения. Праздник откроет фестиваль уличных театров «Улица»: девять театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода покажут 14 спектаклей, шествий и перформансов. Подробная программа — на сайте «Швейцарии». Вечером в парке выступят музыкальные коллективы, ансамбли, кавер-бенд Нижегородского губернского оркестра и группа Galibri & Mavik. Вход на все мероприятия свободный.

25 августа в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет показ фильма «Прорыв» (1986) с обсуждением. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крупной аварии, которая произошла весной 1974 года при строительстве очередной станции ленинградского метро. Вход свободный.

С 26 по 28 августа в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — Дни Индии. В программе мастер-класс по искусству мехенди (роспись хной по телу), перформанс «Тридеви» от танцевальной команды «23МАРТ», показы фильмов «Ланчбокс», «Непохищенная невеста», «Однажды в кино» и «Ракетчик». Вход свободный, по обязательной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетитель планетария

Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко Посетитель планетария

Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

С 27 по 31 августа в планетарии имени Гречко на Революционной улице будет проходить фестиваль «КиноСфера». Сотрудники учреждения отобрали 30 фильмов о покорении космоса, астрономии и природных явлениях. Каждый день будет проходить два сеанса, включающих по три фильма. Участники фестиваля смогут оценить просмотренное кино, а фильмы, получившие самые высокие оценки, войдут в новый репертуар планетария. Билет на один сеанс стоит 300 руб.

28 августа в Саду мечтателей на улице Короленко заработает выставка «Сады-цветы», на которой представлены работы творческой группировки «Ничегострашного», объединяющей людей разных профессий. На открытии выступит трип-фолк группа «Ищу-пищу» и пройдет пленэр с художницей Анной Гольдбаум. Вход свободный.

29 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет лекция химика Сакины Зейналовой «Большая лекция о маленьком пластике. Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Гольц. «В городе». Из цикла «Капиталистический мир». 1925-1928 гг. Бумага, акварель, перо, тушь по карандашной подготовке

Фото: предоставлено Арсеналом Георгий Гольц. «В городе». Из цикла «Капиталистический мир». 1925-1928 гг. Бумага, акварель, перо, тушь по карандашной подготовке

Фото: предоставлено Арсеналом

29 августа в Арсенале в кремле откроется выставка «Города Георгия Гольца». В экспозиции — градостроительные проекты, рисунки и эскизы театральных декораций, созданные архитектором и художником Георгием Гольцем в 1910-1940-х годах. Работы предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственным музеем архитектуры имени Щусева. Билеты — от 150 руб.

30 августа в Саду мечтателей на улице Короленко книжный клуб «Пища для ума» — совместный проект «Заповедных кварталов» и частной Библиотеки ПМ — устроит обсуждение «Современный комикс. Не только супергерои». Посещение бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева