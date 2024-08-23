Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппенгеймер, сказки Перро и бескомпромиссный традиционализм

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 24 по 30 августа

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут Дни Индии и лекции об искусстве и старообрядчестве, откроются фестивали «Современная музыка» и «Пари Фест». Планетарий предложит зрителям поучаствовать в выборе фильмов для своего репертуара, а парк «Швейцария» отметит день рождения. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Посетитель на выставке «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989» в пакгаузе на Стрелке

Посетитель на выставке «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989» в пакгаузе на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Посетитель на выставке «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989» в пакгаузе на Стрелке

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

23 августа в пакгаузе на Стрелке начался фестиваль «Современная музыка». До 1 сентября зрители могут посетить выставку «Фестиваль "Современная музыка" в Горьком. 1962-1989», концерты «Сила тока. Электроакустические композиции XX века для баяна и ансамбля», «Музыка в темные времена», «Театр в музыке: Мейерхольд и Козинцев», «Хоровая музыка XX века — от революции к духовности», «Оппенгеймер и звезды Голливуда» и другие. Также в рамках фестиваля Екатеринбургский театр оперы и балета покажет на сцене Нижегородского оперного театра оперу «Сатьяграха» (24 августа) и балет «Сказки Перро» (27 и 28 августа). Билеты — от 500 руб.

23 августа в корпусе Нижегородского художественного музея «Русское искусство» в кремле открылась выставка нижегородского художника-графика Михаила Дуцева «Между домами». В экспозиции собраны произведения, созданные автором за последние пять лет. Работы проведут зрителя по местам вдохновения художника. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

24 августа на стадионе «Нижний Новгород» и на территории Стрелки пройдет фестиваль «Пари Фест». В программе — спортивные и танцевальные соревнования, авиашоу, выступления 20 музыкантов, среди которых группа Uma2rman, исполнители Therr Maitz, PHARAOH, Антоха МС, Ваня Дмитриенко и другие. Стоимость билетов на стадион начинается от 2 тыс. руб., на обе площадки — от 5 тыс. руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

24 августа в Саду мечтателей на улице Короленко пройдет обсуждение фильма «Собачье сердце», снятого в 1988 году режиссером Владимиром Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова. Участники поговорят о сходствах и различиях между оригиналом и экранизацией. Мероприятие не предполагает показ фильма. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

24 августа в центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе продюсер культурных проектов Анна Меркушина прочитает лекцию «Искусство участия: как художники работают с сообществами». Эксперт расскажет о творчестве, которое вовлекает зрителей в процесс создания произведений, превращая их в соавторов и соучастников. Вход свободный.

24 августа в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице кандидат философских наук и старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Ольга Шиманская прочитает лекцию «Старообрядчество как бескомпромиссный традиционализм: история и культура». Обычный билет стоит 200 руб., льготный — 150 руб., школьный — 100 руб.

Фестиваль уличных театров в парке «Швейцария»

Фестиваль уличных театров в парке «Швейцария»

Фото: парк «Швейцария»

Фестиваль уличных театров в парке «Швейцария»

Фото: парк «Швейцария»

24 августа парк «Швейцария» отметит свой 121-й день рождения. Праздник откроет фестиваль уличных театров «Улица»: девять театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода покажут 14 спектаклей, шествий и перформансов. Подробная программа — на сайте «Швейцарии». Вечером в парке выступят музыкальные коллективы, ансамбли, кавер-бенд Нижегородского губернского оркестра и группа Galibri & Mavik. Вход на все мероприятия свободный.

25 августа в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет показ фильма «Прорыв» (1986) с обсуждением. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крупной аварии, которая произошла весной 1974 года при строительстве очередной станции ленинградского метро. Вход свободный.

С 26 по 28 августа в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — Дни Индии. В программе мастер-класс по искусству мехенди (роспись хной по телу), перформанс «Тридеви» от танцевальной команды «23МАРТ», показы фильмов «Ланчбокс», «Непохищенная невеста», «Однажды в кино» и «Ракетчик». Вход свободный, по обязательной регистрации.

Посетитель планетария

Посетитель планетария

Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

Посетитель планетария

Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

С 27 по 31 августа в планетарии имени Гречко на Революционной улице будет проходить фестиваль «КиноСфера». Сотрудники учреждения отобрали 30 фильмов о покорении космоса, астрономии и природных явлениях. Каждый день будет проходить два сеанса, включающих по три фильма. Участники фестиваля смогут оценить просмотренное кино, а фильмы, получившие самые высокие оценки, войдут в новый репертуар планетария. Билет на один сеанс стоит 300 руб.

28 августа в Саду мечтателей на улице Короленко заработает выставка «Сады-цветы», на которой представлены работы творческой группировки «Ничегострашного», объединяющей людей разных профессий. На открытии выступит трип-фолк группа «Ищу-пищу» и пройдет пленэр с художницей Анной Гольдбаум. Вход свободный.

29 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет лекция химика Сакины Зейналовой «Большая лекция о маленьком пластике. Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Георгий Гольц. «В городе». Из цикла «Капиталистический мир». 1925-1928 гг. Бумага, акварель, перо, тушь по карандашной подготовке

Георгий Гольц. «В городе». Из цикла «Капиталистический мир». 1925-1928 гг. Бумага, акварель, перо, тушь по карандашной подготовке

Фото: предоставлено Арсеналом

Георгий Гольц. «В городе». Из цикла «Капиталистический мир». 1925-1928 гг. Бумага, акварель, перо, тушь по карандашной подготовке

Фото: предоставлено Арсеналом

29 августа в Арсенале в кремле откроется выставка «Города Георгия Гольца». В экспозиции — градостроительные проекты, рисунки и эскизы театральных декораций, созданные архитектором и художником Георгием Гольцем в 1910-1940-х годах. Работы предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственным музеем архитектуры имени Щусева. Билеты — от 150 руб.

30 августа в Саду мечтателей на улице Короленко книжный клуб «Пища для ума» — совместный проект «Заповедных кварталов» и частной Библиотеки ПМ — устроит обсуждение «Современный комикс. Не только супергерои». Посещение бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...