Эколог объяснила гибель рыбы в реке в Сочи

Гибель мальков в реке в районе Пластунки может быть связана с загрязнением водоема химическими отходами. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала независимый эколог, участница общественного движения «Сохраним зеленый Сочи» Елена Гусева. Видео замора публикуют местные Telegram-каналы.

«Предполагаю, что автомобильные мойки, химчистки и предприятия производят несанкционированные выбросы в воду, что вызывает загрязнение реки. Отходы оказывают негативное воздействие на экосистему реки, что сказывается на ее обитателях, а в дальнейшем распространяется и на экосистему моря.

Насколько мне известно, на сегодняшний день происходит выброс пены в реку на ул. Конституции. Это один из примеров. Для точного определения состава загрязняющих веществ необходимо взять пробы воды, результаты которых позволят предпринять дальнейшие меры. Мы уже направили запрос в водоканал и ожидаем результатов»,— объяснила эксперт.

Также госпожа Гусева отмечает важность контроля и своевременного реагирования ответственных инстанций.

Нурий Бзасежев

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