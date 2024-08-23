Нижегородец подал 39 исков к мэру и администрации Нижнего Новгорода по дорогам

Нижегородский райсуд принял к рассмотрению 39 заявлений от гражданина Артема Волкова к администрации Нижнего Новгорода и мэру Юрию Шалабаеву. Как сообщили в суде, заявитель в административном порядке оспаривает различные пункты постановления № 3145 от 30 июня 2022 года.

Этим документом два года назад администрация закрепила определенный перечень дорог Нижнего Новгорода за муниципальным бюджетным учреждением «Ремонт и эксплуатация дорог» (МБУ РЭД) на праве оперативного управления. Теперь нормы этого постановления истец Волков пытается признать недействительными.

Ранее различные граждане и юрлица, чьи автомобили были повреждены в ДТП из-за наездов на дорожные ямы и выбоины, неоднократно судились с МБУ РЭД и администрацией. Пострадавшие взыскивали свои расходы на восстановительный ремонт автомашин из-за ненадлежащего содержания участков дорог в Нижнем Новгороде. При этом суды приходили к выводам, что материальную ответственность за причинение ущерба автовладельцам должны нести городские власти, а не МБУ РЭД.

Иван Сергеев