Тхэквондистка из Сочи завоевала серебряную медаль на Всероссийском турнире

В Черкесске состоялись Всероссийские соревнования ВТФ «Кубок президента Союза тхэквондо России». По итогам турнира сочинка Полина Шведкова завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта Сочи Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта Сочи

Спортсменка выступала в составе сборной Краснодарского края. Отмечается, что девушка тренируется в городской детско-юношеской спортивной школе №1 у тренера Вадима Бадаляна.

Всего в турнире принимали участие 185 спортсменов из 25 субъектов страны.

Нурий Бзасежев

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