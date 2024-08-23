Тхэквондистка из Сочи завоевала серебряную медаль на Всероссийском турнире
В Черкесске состоялись Всероссийские соревнования ВТФ «Кубок президента Союза тхэквондо России». По итогам турнира сочинка Полина Шведкова завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта мэрии.
Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта Сочи
Спортсменка выступала в составе сборной Краснодарского края. Отмечается, что девушка тренируется в городской детско-юношеской спортивной школе №1 у тренера Вадима Бадаляна.
Всего в турнире принимали участие 185 спортсменов из 25 субъектов страны.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram