В ярославском селе полиция у местного жителя изъяла ружье, патроны и коноплю
В селе в Некоузском районе полиция выявила факт незаконного хранения охотничьего оружия и патронов, а также обнаружила 11 кустов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Сотрудники уголовного розыска нашли оружие вместе с 48 патронами в сарае жителя района, из дома у него изъяли пакет с веществом растительного происхождения. По результатам исследования было установлено, что это конопля в высушенном виде.
В отношении 57-летнего мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, а также составили административные протоколы за незаконное хранение оружия, патронов и наркосодержащих растений.