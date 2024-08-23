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В ярославском селе полиция у местного жителя изъяла ружье, патроны и коноплю

В селе в Некоузском районе полиция выявила факт незаконного хранения охотничьего оружия и патронов, а также обнаружила 11 кустов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники уголовного розыска нашли оружие вместе с 48 патронами в сарае жителя района, из дома у него изъяли пакет с веществом растительного происхождения. По результатам исследования было установлено, что это конопля в высушенном виде.

В отношении 57-летнего мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, а также составили административные протоколы за незаконное хранение оружия, патронов и наркосодержащих растений.

Алла Чижова

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