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Земли бывшего учхоза в Арзамасском районе фермерам предоставят без торгов

В Нижегородской области 28 фермерам официально предоставят 1,5 тыс. га земли в бывшем учхозе «Тумановский» в Арзамасском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, фермеры самовольно заняли эти земли после того, как в 90-х годах прошлого века учхоз прекратил деятельность. Они выращивают на этих участках картофель и другие сельхозкультуры. Однако земля до 2024 года оставалась в федеральной собственности. Фермеры много раз обращались в Росимущество для оформления прав, но безуспешно. Параллельно они также спорили между собой по поводу границ земельных участков.

В 2024 году нижегородские власти добились того, чтобы земли бывшего учебного хозяйства были переданы из федеральной собственности в областную. Это позволит без торгов выделить земельные участки тем фермерам, которые на них работают. Уже согласована схема распределения участков, пока договоры аренды заключили 10 человек.

«Ожидаем, что в ближайшее время остальные зарегистрируют крестьянско-фермерские хозяйства и подадут заявки в минимущестсва на предоставление участков»,— отметил господин Поляков.

Андрей Репин

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