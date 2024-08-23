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Адвокат получил условный срок за попытку обмануть клиента на 2 млн рублей

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката Московской областной коллегии адвокатов Сергея Непогодьева, обвиненного в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2023 года фигурант обманул своего клиента, получив от него 2 млн руб. якобы для передаче судье, чтобы доверителю не назначили реальный срок. Однако при передаче денег адвоката задержали сотрудники ФСБ. Сначала его подозревали в посредничестве в передаче взятки, позднее дело переквалифицировали на попытку мошенничества, поскольку отдавать деньги кому-либо из судей адвокат не собирался.

Суд назначил ему три года и три месяца лишения свободы условно и запретил 2,5 года заниматься адвокатской деятельностью.

Владимир Зубарев

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