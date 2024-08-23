Сочи возглавил рейтинг популярных городов для трудовой миграции

Сочи стал одним из самых популярных российских направлений для переезда по работе. Такие данные предоставил сервис «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Сочи, Краснодар и Кубань для трудовой миграции желает переехать 31% россиян. Наиболее востребованным регион оказался у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45% от общего числа), юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%).

Среди причин роста популярности Кубани эксперты отмечают развитие экономики. Наибольший прогресс наблюдается в ключевых секторах — туризме и агропромышленном комплексе.

На втором месте рейтинга находятся Москва и область — 29%. Желание переехать в эти регионы выражают сотрудники сферы IT и телекоммуникаций (40%). Третью строчку занял Санкт-Петербург и область (28%), востребованные среди IT-специалистов (40%), а также работники искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%).

Пятерку наиболее популярных для переезда регионов замыкают Калининград и область (13%), Казань и республика Татарстан (12%). Всего в опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов.

Нурий Бзасежев

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