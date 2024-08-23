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Сочи возглавил рейтинг популярных городов для трудовой миграции

Сочи стал одним из самых популярных российских направлений для переезда по работе. Такие данные предоставил сервис «Авито Работа».

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Сочи, Краснодар и Кубань для трудовой миграции желает переехать 31% россиян. Наиболее востребованным регион оказался у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45% от общего числа), юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%).

Среди причин роста популярности Кубани эксперты отмечают развитие экономики. Наибольший прогресс наблюдается в ключевых секторах — туризме и агропромышленном комплексе.

На втором месте рейтинга находятся Москва и область — 29%. Желание переехать в эти регионы выражают сотрудники сферы IT и телекоммуникаций (40%). Третью строчку занял Санкт-Петербург и область (28%), востребованные среди IT-специалистов (40%), а также работники искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%).

Пятерку наиболее популярных для переезда регионов замыкают Калининград и область (13%), Казань и республика Татарстан (12%). Всего в опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов.

Нурий Бзасежев

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