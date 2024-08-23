В облдуму внесли проект закона об изменении статуса Переславля-Залесского

В Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев внес проект закона о наделении Переславля-Залесского статусом муниципального округа (сейчас это городской округ). Проект размещен на сайте облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Наделить городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области статусом муниципального округа с наименованием Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области. Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области не является вновь образованным муниципальным образованием»,— говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к проекту указывается, что Переславль-Залесский в настоящее время не соответствует критериям городского округа, поэтому его статус по федеральному закону должен быть изменен до 1 января 2025 года. Так, площадь территории 310 населенных пунктов и территорий, предназначенных для развития, Переславля больше чем в два раза превышает площадь города, а плотность населения превышает среднюю плотность в стране в 2 раза. При этом в городском округе должна превышать в 5 и более раз.

Принятие законопроекта повлечет за собой необходимость внесения изменений в областные законы, но не приведет к увеличению расходов областного бюджета. Законопроект рассмотрит комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления облдумы.

Напомним, что городской округ Переславль-Залесский был создан в 2018 году путем слияния Переславля и Переславского районов. После преобразования в регионе останутся два городских округа — Ярославль и Рыбинск.

Алла Чижова