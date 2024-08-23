Жителя Мурома осудили в Нижегородской области за мошенничество
Вознесенский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Мурома, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По фабуле дела, фигурант состоял в преступной группе, участники которой звонили пожилым гражданам и убеждали их в том, что их родственники якобы попали в ДТП. Для урегулирования ситуации у стариков выманивали деньги, которые они передавали подсудимому, который выполнял роль курьера.
Ущерб от действий обвиняемого превысил 1 млн руб. Суд приговорил его к принудительным работам на 2,5 года с удержанием 10% зарплаты. Уголовные дела его подельников выделены в отдельные производства.