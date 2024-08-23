Жителя Мурома осудили в Нижегородской области за мошенничество

Вознесенский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Мурома, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигурант состоял в преступной группе, участники которой звонили пожилым гражданам и убеждали их в том, что их родственники якобы попали в ДТП. Для урегулирования ситуации у стариков выманивали деньги, которые они передавали подсудимому, который выполнял роль курьера.

Ущерб от действий обвиняемого превысил 1 млн руб. Суд приговорил его к принудительным работам на 2,5 года с удержанием 10% зарплаты. Уголовные дела его подельников выделены в отдельные производства.

Владимир Зубарев