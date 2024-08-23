Лже-сотрудники Росфинмониторинга похитили у нижегородца 1,7 млн рублей

Житель Дзержинска потерял почти 1,7 млн руб. после общения с мошенниками, которые представились ему сотрудниками Росфинмониторинга. По данным полиции, аферисты убедили нижегородца в том, что неизвестные преступники используют его банковский счет для проведения сомнительных финансовых операций.

Потерпевший испугался, по указанию мошенников оформил кредит в банке и перевел все имеющиеся у него средства на «безопасные счета». В итоге он лишился своих накопленных 535 тыс. руб. и взятых в кредит 1,15 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин