На XV Международном джазовом фестивале в Сочи выступит турецкая певица

С 9 по 15 сентября в Сочи пройдет пятнадцатый международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival. Одним из участников мероприятия станет турецкая джазовая певица и композитор Серен Темель, которая приедет из Стамбула со своей группой, сообщили организаторы ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Мероприятия фестиваля пройдут на двух главных площадках Сочи — в Зимнем театре и концертном зале «Фестивальный». В этом году на открытии гостей ожидает «Джаз от первого лица», в котором примут участие Игорь Бутман, народный артист РФ Алексей Гуськов и Московский джазовый оркестр. Они представят историю столетнего пути российского джаза, а также проведут образовательную программу.

Мария Удовик

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