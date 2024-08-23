Автомобилиста, который ехал по встречной полосе на трассе, ищут в Сочи

На трассе «Джубга-Сочи» вблизи поселка Дагомыс около 18:00 белый «Седан» выехал на встречную полосу и начал движение навстречу потоку автомобилей. Правоохранительные органы ищут нарушителя, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Водитель продолжал движение по полосе встречного движения, несмотря на сигналы других участников дороги. Спустя время автомобиль вернулся в нужную полосу, однако правоохранительные органы сейчас пытаются установить личность водителя и привлечь его к ответственности за создание аварийной ситуации.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи иномарка нарушила ПДД, что привело к ДТП с мотоциклом. Водитель двухколесного транспортного средства получил перелом обеих голеней. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Мария Удовик

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