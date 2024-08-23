В Сочи прогнозируют резкое ухудшение погоды

В пятницу и выходные, 23, 24 и 25 августа, на территории Сочи и ФТ Сириус объявили штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики предупреждают о надвигающихся сильных дождях, грозах, шквальном ветре до 17 м/с и возможных смерчах над морем, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В течение ближайших дней на Сочи и Сириус обрушатся сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром. Местами ожидаются интенсивные ливни, которые могут привести к резкому повышению уровня воды в малых реках и водотоках, с возможностью достижения критических отметок. В горных районах значительно возрастает риск схода селей.

Особую опасность представляет вероятность формирования смерчей над морем в районе от Магри до Веселого, что также может повлиять на прибрежные зоны. В связи с этим по поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели на усиленный режим работы, а оперативный штаб держит ситуацию под постоянным контролем.

Власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также отказаться от походов в горы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112.

Ранее сообщалось, что очевидцы засняли два смерча, которые сформировались над морем. Несмотря на ухудшение погодных условий, пляжи продолжали работать.

Мария Удовик

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