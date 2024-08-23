Продажа ювелирных изделий на Дону за полгода выросла на 44%

По итогам первого полугодия текущего года объем рынка ювелирных украшений в Ростовской области достиг 4,8 млрд руб, что на 44% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил аналитический центр Sokolov, ссылаясь на собственные исследования, а также на агрегированные данные СберАналитики, АКИТ и Росстата.

По объему рынка ювелирных украшений Ростовская область заняла второе место по Южному федеральному округу. В рейтинге по России – девятую строчку. Средняя стоимость на покупку ювелирных украшений в регионе за год выросла на 24% - до 9 тыс. 957 руб.

Соседний Краснодарский край оказался на первом месте по объему рынка ювелирных украшений в ЮФО и на четвертом по стране. По итогам шести месяцев текущего года продажи там достигли 7,8 млрд руб., увеличение за год составило 25%. В кубанском регионе средний чек продаж ювелирных украшений за год вырос на 14%, составив 9 тыс. 887 руб.

В целом по России оборот ювелирных украшений увеличился на 29%, до 199 млрд руб.

Анастасия Казуков