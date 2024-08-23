Жительница Дзержинска потеряла 6 млн рублей на желании быстрого заработка

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Дзержинска, которая перевела неизвестным 6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала следователям, как с ней связался якобы сотрудник инвестиционной биржи и убедил ее в возможности быстро заработать крупную сумму. Для этого предполагаемый мошенник посоветовал оформить кредит и инвестировать заемные деньги. Кредитные средства жертва преступной схемы два месяца переводила на неизвестные счета.

Однако обещанного дохода жительница Дзержинска так и не дождалась, а собеседник пропал. Ведется следствие.

Владимир Зубарев