Жительница Дзержинска потеряла 6 млн рублей на желании быстрого заработка
Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Дзержинска, которая перевела неизвестным 6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Потерпевшая рассказала следователям, как с ней связался якобы сотрудник инвестиционной биржи и убедил ее в возможности быстро заработать крупную сумму. Для этого предполагаемый мошенник посоветовал оформить кредит и инвестировать заемные деньги. Кредитные средства жертва преступной схемы два месяца переводила на неизвестные счета.
Однако обещанного дохода жительница Дзержинска так и не дождалась, а собеседник пропал. Ведется следствие.