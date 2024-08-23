45% нижегородцев планируют провести отпуск осенью

SuperJob опросил нижегородцев, планируют ли они осенний отпуск и где собираются его провести. Из опрошенных 45% ответили, что хотят отдохнуть осенью.

Останутся дома 16% нижегородцев, 14% отправятся в путешествие по России, 9% уедут на дачу, 6% — за границу.

Для путешествия по России нижегородцы выберут курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В топ-3 зарубежных направлений вошли Турция, Египет и Таиланд.

Среди опрошенных нижегородок 20% останутся дома, 13% поедут по городам России. Нижегородцы чаще планируют путешествия за границу — таких оказалось 5%.

По статистике SuperJob, женщины ездят отдыхать за границу чаще в другие сезоны. Составители опроса полагают, что это связано с началом учебного года у детей.

Ирина Андреева