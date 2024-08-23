Международный сельскохозяйственный конгресс объединит 50 стран в Сириусе

С 23 по 25 октября в Сириусе организуют второй Международный сельскохозяйственный конгресс Asiaexpo. На мероприятие приедут представители из более чем 50 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Среди приглашенных — высокопоставленные лица из России и зарубежных стран, включая министров сельского хозяйства и вице-премьеров, сообщает пресс-служба конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главной темой конгресса станет обсуждение перспектив сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, включая поставки сырья, ветеринарных препаратов, кормов и оборудования. В ходе конгресса планируют организовать пленарные заседания, где эксперты обсудят торгово-производственные вопросы в контексте текущих геополитических условий. В рамках мероприятия также пройдет масштабная выставка, на которой 350 экспонентов представят продукцию своих стран.

Кроме деловой части для участников запланирована культурная программа и спортивные события, включая турниры по футболу и волейболу. В прошлом году конгресс привлек около шести тыс. участников и стал платформой для подписания контрактов на сумму почти 3 млрд руб. Организаторы предполагают, что в этом году объемы заключенных договоров вырастут, учитывая успешные переговоры с африканскими партнерами в июле.

По словам генерального директора конгресса Игоря Милованова, Asiaexpo становится важной площадкой для укрепления торговых связей между Россией и странами Африки. В этом году российская сторона планирует заключить новые контракты с зарубежными партнерами, что будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли.

Мария Удовик

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