Водоканал оштрафовали за отсутствие перчаток у подравшегося зимой работника

Региональная Гострудинспекция оштрафовала АО «Нижегородский водоканал» на 115 тыс. руб. за нарушения в сфере охраны труда. Их выявили во время расследования сокрытого несчастного случая, произошедшего зимой прошлого года, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Около полудня 10 января 2023 года 43-летний водитель КамАЗа Нижегородского водоканала получил тяжелые травмы во время драки с водителем проезжающего рядом автомобиля.

В ходе расследования выяснилось, что у сотрудника не было средства индивидуальной защиты — морозостойких перчаток с защитным покрытием. Кроме того, работодатель вовремя не уведомил о случившемся Гострудинспекцию. Все это является нарушением требований охраны труда.

По данным Гострудинспекции, основной причиной несчастного случая стало несоблюдение работником трудового распорядка и дисциплины, а сопутствующей — отсутствие контроля со стороны руководства и специалистов подразделения.

Елена Ковалева