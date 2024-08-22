Россельхознадзор выявил 36 случаев поставки сомнительной еды в соцучреждения Дона

С начала 2024 года управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило 36 нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов на продукцию, поступающую в школы, детские сады и больницы Дона. Данный факт свидетельствует о поставке потенциально небезопасной и некачественной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было проанализировано 33 предприятия-производителя продукции для социальных учреждений региона. По результатам мониторинга у 25 производителей зафиксированы нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов.

Так, например, нарушение выявлено на площадке ООО «Олимп» (г. Батайск). Фирма оформила электронные ветеринарные документы на молочную продукцию весом 600 кг, выработанную из 300 кг сливочного масла. В надзорном ведомстве посчитали, что это практически невозможно. Это свидетельствует о незаконном вводе в оборот продукции неизвестного происхождения, в связи с чем в прокуратуру были направлены материалы для согласования внеплановой выездной проверки.

Также было установлено, что уполномоченным лицом Большовского потребительского общества в Волгодонском районе оформлены транспортные электронные ветеринарные документы на замороженную говядину, при том что в графе «способ хранения при перевозке» указано «охлаждаемые».

Ева Китаева