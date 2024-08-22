Нижегородские ученые разработали новый метод поиска опухоли мозга

Ученые Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) разработали метод определения границ злокачественных опухолей в мозге с помощью инфракрасного света. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ксения Ачкасова в рамках проекта Мининского университета «Курс на науку!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опухоль врастает в окружающие ее ткани, поэтому границу поражения трудно определить невооруженным глазом, отметила ученая.

Нижегородские врачи предложили искать опухоль при помощи оптической когерентной томографии (ОКТ), которая широко используется в офтальмологии для обследования сетчатки. Технология похожа на УЗИ, но вместо звука в ОКТ-приборе — свет. Он встречается с клетками, отражается и возвращается в прибор. По характеру рассеивания света ученые могут отличить нормальное белое вещество от поврежденного и опухоли. Специалисты обрабатывают сигналы и получают цветокодированную карту.

Ранее ученые ПИМУ предложили применять ОКТ для экспресс-диагностики ранней стадии кариеса.

Елена Ковалева