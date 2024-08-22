Центр и Западный в Ростове останутся без горячей воды со 2 августа

Горячую воду частично отключат на некоторых улицах Центрального и Западного районах Ростова со 2 по 7 сентября. Это связано с проведением плановых работ перед отопительным сезоном 2024-2025 годов. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

В центре Ростова горячее водоснабжение будет отключено в границах: набережная реки Дон – Сиверса – Локомотивная – Мечникова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 26-я Линия, 21-я линия-площадь Свободы. Также под ограничение попали жители домов, расположенных на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

На западе города подачу горячей воды ограничат в пределах улиц Малиновского – Доватора – Мадояна – пр. Стачки – Интернациональная – 2я Володарского – Заводская – Каширская. Кроме того, водоснабжения не будет в микрорайоне «Левенцовский» на улицах: Пескова, С. Разина, 3-й Кольцевая, Профсоюзная и в Машиностроительном переулке.

Анастасия Казуков