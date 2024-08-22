В Сириусе откроют первый научно-клинический центр
На федеральной территории Сириус скоро откроют первый научно-клинический центр. Площадь будущего объекта составит 40 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе федеральной территории.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сейчас проект центра находится на стадии согласования в Минздраве России. После получения одобрения специалисты разработают проектно-сметную документацию и проведут геологоразведочные работы по подготовке площадки под строительство. Центр станет частью научно-технологического кампуса «Сириуса», включающего клинические базы для координаторов и специалистов, обеспечивающие дополнительное профессиональное образование.
Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в четвертом квартале 2024 года откроют первый медицинский центр в Сириусе. В нем будут оказывать услуги в рамках программы ОМС. Для детей и подростков построят отдельную клинику.
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