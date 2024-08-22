На сочинских предпринимателей составили 6 протоколов о незаконной торговле

В Адлерском районе Сочи провели рейды по пресечению фактов навязывания услуг. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

В мониторинговых мероприятиях приняли участие специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта совместно с УВД по Сочи и местной администрацией. В ходе проверки были зафиксированы случаи навязывания фотоуслуг с экзотическими животными и ростовыми фигурами, а также экскурсионных услуг.

По итогам проверки было составлено шесть протоколов о нарушениях. До конца летнего сезона специалисты продолжат регулярные мониторинги во всех внутригородских районах.

Нурий Бзасежев

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