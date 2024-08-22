Донские власти с начала лета переселили 824 человека из аварийных домов

С 1 июня расселено 15,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего с начала лета переселено 824 человека, из них 769 человек (из 14 тыс. кв. м) получили новое жилье в рамках запланированных мероприятий по ликвидации аварийного фонда и 55 человек из 0,9 тыс. кв. м переехали за счет средств резервного фонда правительства Ростовской области.

Общий объем подлежащего расселению аварийного жилья в Ростовской области составляет 56 тыс. кв. м. в 2024 году.

Ева Китаева