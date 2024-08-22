Аферисты приглашают нижегородцев на диспансеризацию в больницу им. Семашко

В Нижегородской области мошенники начали звонить жителям от имени представителей областной клинической больницы им. Семашко с предложением пройти диспансеризацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Он отметил, что аферисты обещают сделать все быстро и просят сообщить им данные паспорта, банковской карты и СНИЛС.

«В этой больнице диспансеризацию в принципе не проводят. Ее можно пройти только в поликлиниках по месту жительства или прикрепления. Личные данные при этом не запрашивают»,— отметил господин Никонов.

Как писал «Ъ-Приволожье», в Нижнем Новгороде пенсионерка откликнулась на предложение пройти диспансеризацию и потеряла в итоге 895 тыс. руб.

Андрей Репин