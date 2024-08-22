Нижегородская РСТ исключила 26 млрд рублей неподтвержденных расходов

Региональная служба по тарифам Нижегородской области при утверждении в конце прошлого года тарифов на 2024 год исключила в общей сумме 26 млрд руб. документарно неподтвержденных расходов ресурсоснабжающих организаций. Об этом в областном заксорании рассказала руководитель РСТ Юлия Алешина.

Нижегородцам поставляют тепло, газ, электричество, воду, оказывают услуги по канализованию сточных вод и вывозу мусора свыше 500 регулируемых организаций. Их необходимая валовая выручка, по данным РСТ, составит более 81 млрд руб. То есть объем необоснованных затрат, которые поставщики коммунальных услуг предъявляли для включения в тариф, превысил четверть от планируемой тарифной выручки.

Иван Сергеев