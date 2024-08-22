Число пострадавших из-за пожара в Пролетарске выросло до 49

Количество пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на нефтебазе в Пролетарске увеличилось с 42 до 49, об этом сообщает 161.ru со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что из 49 пострадавших 15 человек были госпитализированы, остальным пожарным оказана амбулаторная помощь.

Возгорание на нефтебазе началось после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его не могут ликвидировать с ночи 18 августа. Как сообщал ТАСС, в настоящее время удалось потушить шесть цистерн с топливом. Сколько всего горит резервуаров не уточняется. На территории Пролетарского района действует режим ЧС.

Анастасия Казуков