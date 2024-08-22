ХК «Сочи» проиграл «Сборной России» со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл в первом матче турнира имени Николая Пучкова «Сборной России». Игра закончилась со счетом 4:2, сообщает пресс-служба команды Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

По итогам игры ХК «Сочи» занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата. 23 августа команде предстоит сразиться с санкт-петербургским «СКА», находящимся на 15-й строчке рейтинга.

Отмечается, что сочинская команда за весь матч получила 17 штрафов. В результате нарушений правил были удалены два игрока.

Нурий Бзасежев

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