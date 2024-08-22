В Сочи ищут дельфинотерапевта для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Сочи открыли вакансию дельфинотерапевта для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Заработная плата на этой позиции варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В числе других актуальных вакансий в Сочи — онлайн-консьерж в пятизвездочный отель. Кандидат будет обеспечивать первичную информацию о гостинице и принимать заказы от гостей, включая аренду автомобилей и вызов такси. Потенциальному работнику предлагают от 50 тыс. руб. до вычета налогов.

В Сириусе требуется пекарь хачапури с доходом от 95 тыс. руб. на руки. Кандидат должен уметь готовить различные виды теста и начинки. Также в Сириусе открыта вакансия для бильд-редактора, который будет заниматься иллюстрированием печатных и онлайн-версий, работой с фотобанками и обработкой фотографий.

Открыта вакансия беллбоя в парк-отель, который будет помогать гостям с багажом за зарплату от 30 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия составителя поездов предлагает до 74,6 тыс. руб., а должность дог-ситтера предполагает доход до 30 тыс. руб. на руки.

Также востребованы парикмахер-стилист с зарплатой от 100 тыс. до 300 тыс. руб. рублей, дизайнер штор с доходом от 100 тыс. до 250 тыс. руб. Фотографа с возможностью работы в Дубае также ищут в Сочи. Специалист сможет заработать от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Агентство недвижимости ищет брокера по продаже элитного жилья, предлагая доход от 530 тыс. руб. на руки. Кандидат должен обладать навыками продаж и знанием рынка недвижимости Сочи.

Мария Удовик

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