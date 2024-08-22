В конце года будет открыта для движения одна полоса Борского моста

В первой декаде декабря 2024 года на ремонтируемом Борском мосту будет открыта одна полоса, по направлению на выезд из Борского района в Нижний Новгород. По словам заместителя директора Главного управления автодорог Нижегородской области Андрея Лежнина, за счет этого с соседнего моста-дублера будет убрано реверсивное движение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Окончательный срок завершения ремонта Борского моста намечен по госконтракту 28 ноября 2025 года. Подрядчик настроен позитивно и наращивает количество сотрудников, работы идут в графике», – пояснил представитель ГУАД депутатам заксобрания. Еще одна перекрытая полоса Борского моста будет дальше использоваться рабочими для проезда, крепления люлек и организации ремонта железобетонного полотна с внутренней стороны, в том числе на внутренней стороне моста.

Комитет по транспорту решил обратиться с письмом в ГЖД, чтобы железнодорожники во время продолжающегося ремонта очистили от ржавчины и покрасили стальные фермы моста, входящие в их зону ответственности. По словам председателя комитета Владимира Солдатенкова, он настроен оптимистично: судя по ходу работ, они будут завершены в срок и в конце 2025 года отремонтированный Борский мост заработает в полную силу.

Иван Сергеев