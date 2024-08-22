В Абхазии нижегородский школьник упал в ущелье и погиб

Нижегородский школьник погиб в Абхазии, сорвавшись в Рицинское ущелье. По словам директора Рицинского национального парка Адамура Багателии, ребенок путешествовал с родителями на машине. По пути они остановились в одном из мест, где запрещена стоянка экскурсионного транспорта.

«Фотографировались на большом камне, ребенок не удержался и сорвался вниз»,— рассказал господин Багателия (цитата по ТАСС). По его словам, высота, с которой сорвался мальчик, составляет около 40 метров. Он упал в воду, откуда тело достали сотрудники нацпарка.

По факту смерти ребенка прокуратура Гудаутского района Абхазии начала процессуальную проверку. С родителями работают психологи. Планируется, что они вернутся в Нижний Новгорода на своей машине.

Доставку тела погибшего мальчика в Нижний Новгород организует администрация национального парка.

Андрей Репин