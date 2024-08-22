Спрос на сапсерфинг среди ростовчан в 2024 году увеличился в 1,6 раза

Летом 2024 года спрос среди ростовчан на занятия сапсерфингом увеличился на 163% по сравнению с летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Также о высоком спросе на услугу среди ростовчан сообщает российский оператор Tele2. В рамках программы лояльности «Больше» особую популярность у ростовчан приобрело предложение на аренду сапов. Станции Sup Rostov на левом берегу и гребном канале посетило гораздо больше ростовчан в летний сезон 2024 года, чем в 2023 году. Из-за востребованности предложения программа была продлена до 30 сентября.

Сейчас аренда SUP-бордов в городе стоит от 300 до 700 руб. в час.

Ева Китаева