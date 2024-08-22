В Арзамасе на мигрантов с фальшивыми паспортами Украины возбудили уголовные дела
В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении трех иностранных граждан, которые пытались получить российское гражданство по поддельным украинским паспортам. По данным полиции, им может грозить до одного года колонии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее региональное управление ФСБ сообщило о перекрытии канала нелегальной миграции в Нижегородской области. По данным силовиков, участники преступной группы помогали иностранным гражданам с оформлением документов на получение российского гражданства. Они использовали поддельные украинские ID-карты и другие документы, чтобы создавалась видимость, что иностранцы являются жителями вновь присоединенных регионов.
В полиции уточнили, что три иностранных гражданина с украинскими паспортами в Арзамасе подали документы на получение гражданства. Их паспорта вызвали у сотрудников отдела миграции подозрения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что документы фальшивые.
В ходе оперативно-следственных действий был установлен мужчина, который предоставил иностранцам фальшивые документы. Он был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.