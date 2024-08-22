В Арзамасе на мигрантов с фальшивыми паспортами Украины возбудили уголовные дела

В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении трех иностранных граждан, которые пытались получить российское гражданство по поддельным украинским паспортам. По данным полиции, им может грозить до одного года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее региональное управление ФСБ сообщило о перекрытии канала нелегальной миграции в Нижегородской области. По данным силовиков, участники преступной группы помогали иностранным гражданам с оформлением документов на получение российского гражданства. Они использовали поддельные украинские ID-карты и другие документы, чтобы создавалась видимость, что иностранцы являются жителями вновь присоединенных регионов.

В полиции уточнили, что три иностранных гражданина с украинскими паспортами в Арзамасе подали документы на получение гражданства. Их паспорта вызвали у сотрудников отдела миграции подозрения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что документы фальшивые.

В ходе оперативно-следственных действий был установлен мужчина, который предоставил иностранцам фальшивые документы. Он был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Андрей Репин