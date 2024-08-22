Водные пассажирские перевозки между Ростовом-на-Дону и Таганрогом запустят до конца года

Пассажирские перевозки скоростными судами между Ростовом-на-Дону и Таганрогом будут запущены до конца 2024 года. Об этом сообщает ИА PortNews со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина.

«Развивается транспортное обслуживание населения. Начаты перевозки судами на подводных крыльях. С начала года перевезено почти 10 тыс. человек. И к концу года будет налажена перевозка по направлению Ростов-на-Дону — Таганрог», — заявил Александр Скрябин на заседании правительства региона.

По его словам, до конца года Ростовская область приобретет еще одно судно на подводных крыльях.

В 2024 году в Ростовской области запустили перевозки пассажиров на скоростных судах типа «Валдай» по маршруту Ростов-на-Дону — Азов. Для этого в регионе была создана судоходная компания «Дон» и приобретено два судна.

Сергей Иванов